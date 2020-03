A Felipe Melo le preguntaron si estuvo cerca de Boca y contó la verdad

El fútbol de Brasil históricamente se ha caracterizado por su juego vistoso. No obstante, hay un brasileño que siempre fue identificado con el ADN de Boca, que siempre priorizó más el corazón y la garra que el juego.

Ese ha sido Felipe Melo, quien en las últimas temporadas apareció en el radar del Xeneize. Principalmente, después de las semifinales de la Libertadores 2018, cuando se enfrentó contra el equipo argentino.

En una entrevista con Clarín, al mediocampista de 36 años le preguntaron si lo identifica el juego de Boca y no dudó.

"Sí, por la manera de jugar, de tratar de dejar el alma en el campo. El fútbol brasileño es diferente, es el samba, el tiki-taka. Por eso la gente dice que soy casi un argentino. Pero soy brasileño y amo a mi país. A mí me encanta cómo juegan los argentinos y cómo viven el fútbol", respondió.

A sus 36 años, destacó que está en la recta final de su carrera profesional: "Lo único que sé del futuro es que me falta poco para dejar el fútbol. No sé si dos, tres, cuatro años más, pero pasa rápido. Tiempo atrás era un niño que tenía el sueño de ser jugador de fútbol y ahora, en unos años, voy a estar cerrando una linda carrera".

Cuando le consultaron por Boca, Felipe Melo dejó en claro que nunca hubo un contacto oficial para llevarlo a La Bombonera: "Yo soy hincha de Boca, siempre lo dije: me encanta la hinchada, todo el mundo Boca, tengo ídolos de Boca. Pero es difícil decir si voy a jugar en Boca o si voy a salir del Palmeiras. Tengo dos años más de contrato acá, dentro de poco voy a llegar a los 150 partidos y, si sigo así, va a ser el club en el que más haya jugado en mi carrera. De Boca nunca me llamó nadie. Me acuerdo que cuando ganamos con Palmeiras en la Bombonera se empezó a hablar de que yo tenía que jugar en Boca, que era para Boca, pero nunca hablé con nadie".

Por último, le preguntaron por que jugadores le gusta más del plantel de Boca: "El arquero me gusta mucho, Andrada. ¿Sabés quién me gusta? Un chico que en Brasil no jugaba como ahora, Wanchope. Me encanta. El colombiano también, el que es muy rápido, no me acuerdo el nombre pero es rápido-rápido". ¿Quién el último? Sí, Sebastián Villa.

