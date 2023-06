Consiguiendo un empate ante Sporting Cristal, Fluminense cerró la fase de grupos de la Libertadores como líder. Con ese punto ante el cuadro peruano, el club brasileño alcanzó los 10 puntos en el grupo D y Felipe Melo salió a declarar.

Cuestionado por sus últimas actuaciones, Fluminense está siendo un tanto irregular y el empate ante Sporting Cristal evidenció más su falta de juego.

Presionado, y cortado en salida en varias ocasiones por el cuadro peruano, Felipe Melo habló sobre el partido ante Cristal y el grupo que le tocó en la Libertadores.

“Clasificamos primero, no sé lo que quieren”, cuestionó un amargado Felipe Melo en declaraciones luego del partido.

Siguiendo con sus palabras dirigidas a sus hinchas luego del empate ante Cristal, el crack elogió el juego del plantel peruano.

FELIPE MELO ELOGIÓ A TIAGO NUNES

Describiendo las virtudes de los equipos que le tocó en la fase de grupo, Felipe Melo habló de River Plate y Sporting Cristal.

Dejando a un lado a The Strongest, el volante brasileño tuvo palabras de elogio directas para Tiago Nunes.

“No sé por qué se quejan, nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de América y Tiago Nunes hace un gran trabajo en el Sporting“.

Pero Felipe Melo no guardó su comentario ahí y siguió hablando del juego mostrado por sus rivales.

“Hoy no hay tonto en el fútbol. Clasificamos primero. Hay partidos que técnicamente no vamos a dar lo mejor, porque quizás no sea el día, pero determinación no falta”, cerró luego del empate 1-1 ante Cristal.

Fluminense se quedó con el primer puesto del grupo D con 10 puntos, luego se estableció River Plate también con 10, pero con peor diferencia de goles, tercero quedó Sporting Cristal con 8 puntos y The Strongest cerró con 6 unidades.