Aunque todavía no se ha firmado nada, todo indica que Pablo Pérez dejará de ser jugador de Independiente en los próximos días.

El mediocampista de 34 años rescindiría su contrato por intención de la dirigencia de Hugo Moyano. La expulsión en La Bombonera parece que fue la gota que rebalsó el vaso.

Respondé este tuit con lo primero que se te viene a la cabeza cuando ves a Pablo Pérez cerca de la camiseta de River. ����https://t.co/GjLA1GHbzo — Bolavip Argentina (@BolavipAr) January 30, 2020

Por eso, en Twitter fue tendencia la posibilidad que el excapitán de Boca porque los hinchas imaginaron qué pasaría su pasase a River.

Este viernes, a Marcelo Gallardo lo primero que le preguntaron en la conferencia de prensa fue justamente por ese suceso, pero parece que mucho no le gustó.

"Te doy tiempo para hacer otra pregunta. No tengo ganas de contestar algo que no me involucra. Estoy pensando en el partido y vos me venís a preguntar... No me voy a prestar para eso. Me parece fuera de lugar", respondió el director técnico.

Ni siquiera se prestó a opinar. Más claro imposible.

+ El video:

Gallardo sobre la tendencia de Pablo Pérez a River: "Te doy tiempo para hacer otra pregunta. No tengo ganas de contestar algo que no me involucra. Estoy pensando en el partido y vos me venís a preguntar... No me voy a prestar para eso". pic.twitter.com/UvrrCSZGiX — Bolavip Argentina (@BolavipAr) January 31, 2020

