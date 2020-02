El próximo domingo, River recibirá a Banfield por la Jornada 20 de la Superliga Argentina y deberá sumar para mantenerse como único líder del campeonato local.

Este martes, Nacho Fernández habló en conferencia de prensa y tocó todos los temas en la recta final del torneo. Hasta se reconoció que de local les cuesta un poco más.

"Tenemos que tratar de hacer un gran partido con Banfield. De local a veces nos cuesta un poquito. De visitante no nos esperan tanto como en el Monumental, que se nos meten atrás y se hace más complicado. Hay que tratar de mejorar algunas cosas de local", manifestó.

Además, agregó en relación al objetivo de ganar la Superliga Argentina, el título que le falta a Marcelo Gallardo: "Este grupo siempre ha respondido a las exigencias y esperemos que esta no sea la excepción. Estamos concentrados para poder lograr este objetivo, quedan cuatro finales".

Por otra parte, respondió sobre el triunfo contra Unión en el 15 de Abril de Santa Fe, donde marcó el gol del empate parcial en la segunda parte: "Fue un triunfo importantísimo por cómo se dio el partido. Una cancha difícil, un rival que jugó muy bien. Por suerte pudimos mantener los tres puntos de ventaja".

El tema del posible desempate con Boca es pregunta casi fija para los protagonistas. Nacho no se escondió y no vendió humo para la tribuna: "A mi me gustaria salir campeón manteniendo la ventaja. No miramos a los rivales que están abajo. No tengo preferencias. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, dependemos de nosotros y estamos pensando en lo que podemos hacer. Nada más".

Se viene la recta final de la Superliga Argentina y el campeón no va a tener errores.

