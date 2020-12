A D'Onofrio le preguntaron por una nueva final de Libertadores contra Boca y no dudó

Aunque todavía falta que se den una serie de resultados y que ambas instituciones lleguen a un hipotético encuentro decisivo, en Argentina se comienza a mirar de reojo y con mucho cariño la posibilidad de que River y Boca vuelvan a encontrarse en una nueva final de Copa Libertadores.

Este miércoles, en diálogo con ESPN, Rodolfo D'Onofrio, presidente del conjunto de Núñez, habló sobre una posible nueva edición de un Superclásico copero y manifestó: "Si llegamos a la final, veremos. No subestimemos a ninguno de los que nos toca a nosotros ni a ninguno de los que le pueden tocar a Boca. Son rivales duros. Hay que ir viviendo el presente".

Instantes más tarde, dejando en claro que no le disgusta la idea de volver a encontrarse con Boca, el máximo mandatario de La Banda anunció: "No tengo ningún problema, encantado de jugar con Boca. Estamos con una buena racha. ¿Por qué no seguir enfrentándolos? Vamos, vamos a jugar".

Destacando el gran plantel que el cuadro de Miguel Ángel Russo tiene al día de la fecha, D'Onofrio completó: "Boca tiene muy buen equipo, pero lo tuvo siempre. En esta última etapa hizo grandes inversiones. Después hay que jugar... Los River-Boca son especiales".

