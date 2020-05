A Teo Gutiérrez le preguntaron por Gallardo: "No fue el mejor DT que tuve"

En los últimos días, se cumplió un nuevo aniversario del recordado triunfo de River ante Cruzeiro en el Mineirão, donde el equipo millonario remontó la serie de cuartos de final en lo que sería la consagración por la Copa Libertadores 2015. Sin dudas, una de las mejores actuaciones de Teófilo Gutiérrez con la camiseta del club argentino.

Este miércoles, el hoy delantero de Junior Barranquilla habló justamente sobre su paso por el Millonario, que se terminó en la fase eliminatoria de aquella Libertadores, donde no estuvo para la semifinal y la final de la competición. No obstante, los fanáticos de River lo recuerdan de la mejor forma y no se olvidan de su gran actuación, que fue clave justamente para lograr el título continental después de 19 años.

"Sentí que en ese momento tenía que tomar esa decisión y que era lo mejor para el club y para mí", respondió sobre su salida de River a Portugal en una entrevista con DirecTV Sports. En ese entonces, Sporting Lisboa puso más de tres millones de euros por él para comprar el cien por ciento de su pase: jugó una temporada, donde disputó 32 partidos oficiales, pero al año terminó regresando al fútbol argentino para vestir los colores de Rosario Central.

��️Teo Gutiérrez, en #SeHablaAsiEnCasa recordó a Marcelo Gallardo



"Fue especial, no fue el mejor DT que tuve. Lo volví a ver cuando estaba en Central. Las personas cambian..."#QuedateEnCasa pic.twitter.com/OjVPcFEy30 — DIRECTVSportsAr | #QuedateEnCasa �� (@directvsportsar) May 27, 2020

A la hora de hablar sobre Marcelo Gallardo, Teo recordó su reencuentro en un River-Central: "Fue especial, no fue el mejor DT que tuve. Lo volví a ver cuando estaba en Central. Las personas cambian... Cuando fui a jugar con Rosario Central, pasé a saludar al cocinero, al utilero y pasé y saludé a Gallardo. Pero ya está. Está a otro nivel. Cada ser humano cambia para bien y hay que respetar. Lo único que no se puede cambiar en la vida es la humildad".

Por último, habló sobre Ramón Díaz, su primer entrenador en River: "Ramón Díaz es muy especial porque fue el que me pidió. Siempre me llama a donde va. Ramón es la experiencia de River por todo lo que ganó. Se vio en cómo agrupó bien el plantel en 2013 y 2014 para que pudiéramos ganar el Torneo Final. River no ha ganado el torneo local hasta ahora. Yo estoy entre los jugadores que han ganado todo. A algunos les falta ganar la liga".

