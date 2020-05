Abbondanzieri: “Quiero ser campeón en Boca con Palermo de entrenador”

Es el camino que sueñan con seguir la mayoría de los jugadores. Romperla toda con su club y luego, como entrenadores, repetir la historia.

Roberto Abbondanzieri dejó en claro que eso está en sus planes, esperando el momento en el que como ayudante de Martín Palermo pueda llegar a Boca.

"¿Qué soñé con repetir como entrenador? Quisiera ser ganador. Con ganar un solo campeonato, cuando nos toque dirigir a Boca, aunque sea un torneo de verano ya es importante, porque Boca genera muchas cosas", señaló en charla con Súper Deportivo Radio.

Luego, agregó: "No creo que exista cosas más lindo en el universo ser campeón como jugador y entrenador con Boca".

Con sus colegas se comparó, diciendo que "sería algo brillante lograr lo que hicieron Guillermo Barros Schelotto y el Vasco Rodolfo Arruabarrena" pero reflexionó: "Nosotros querríamos terminar de esa manera, pero no es fácil".

Más allá de todo eso, dejó en claro no tener apuro: "Hay que respetar a los que están y después respetarte a vos mismo y seguir aprendiendo. Yo creo que le va a llegar esa oportunidad a Martín y no la va a desaprovechar. Me gustaría y espero el momento de poder ganar un título como entrenadores de Boca con Palermo y saber que se siente como cuerpo técnico, porque como jugador ya lo sabemos".

Lee También