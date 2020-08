Aldair Rodríguez con fe: "Mis características son similares a las de Jefferson Farfán"

Perú está en busca de centrodelantero y van apareciendo las opciones. Tanto en el mediolocal como en el extranjero algunas alternativas van ganando fuerza.

Después de este fin de semana, Raúl Ruidíaz y Santiago Ormeño con sus goles volvieron a los medios nacionales. Aldair Rodríguez, con su convocatoria, le pasó lo propio.

Este último conversó este domingo con Después de Todo de Movistar Deportes. Habló de su convocatoria y se animó a compararse con un histórico de la Selección Peruana.

"Creo que mentalmente he madurado, estoy más fuerte. Antes habían cosas que me podían bajonear, pero hoy en día ya no", tiró para comenzar el centro atacante. "Nunca había tenido contacto con el comando técnico de la Selección Peruana", señaló también.

��️Aldair Rodríguez: "Nunca había tenido contacto con el comando técnico de la Selección Peruana"



➡️#DDTodo



Disfrútalo también con Movistar Play ▶️ https://t.co/0QaBBNQcVV#PrimeroMiSalud #AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/rXUfixuXfC — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) August 31, 2020

Lo que más destacó, sin embargo, fue cuando se puso a la altura de quien anotó el gol más importante de la Blanquiroja en el último tiempo. "Creo que mis características son similares a las de Jefferson Farfán", disparó entonces.

En su argumento señaló que le gustaba salir del área y marcar diagonales. Así, Aldair tiró tremenda frase. Ahora, sumó peso en su mochila ¡Ojalá pueda cargarla!

Lee También