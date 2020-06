Alejandro Domínguez lo dejó muy claro: "Si se tiene que jugar el 30/12, se jugará"

Hace un par de días, la Conmebol anunció el análisis de un protocolo para el regreso del fútbol. No obstante, nunca determinó cuándo se será o si se dará en el corto plazo. Este viernes, Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana, subrayó más que nada que la vuelta a las competiciones será siempre y cuando no se ponga el riesgo de la salud de los jugadores y protagonistas.

"No hay apuro para retomar la competición. Si se tiene que jugar el 30 de diciembre, se jugará, y en enero también. El calendario será flexible y lo primordial siempre será la salud. Julio y agosto será difícil", declaró en la Oral Deportiva. Destacó: "No tengo fechas tentativas, claro que me gustaría pero sabemos que el virus está en plena evolución y sabemos que este mes, julio y agosto será muy difícil así que más adelante esperamos que con los protocolos, esperamos retomar los últimos meses".

Además, agregó: "El virus es un enemigo que no conocemos y ataca de diferentes maneras, tenemos que tener confianza porque lo venimos estudiando en todo el mundo y Conmebol tenemos un equipo que estudia de acuerdo a las políticas que se tomaron en cada país. Hicimos un parate, una pausa pero quiero que quede claro que el fútbol retorna, que va a volver y que vamos a respetar los tiempos de las políticas asumidas en cada país. Tuvimos las ventajas de que nos pasó después de otro país y fuimos prudentes".

[AHORA] Alejandro Domínguez: "hoy decidimos repartir dos millones de dólares entre todas las federaciones para todos los test del covid" — La Oral Deportiva (@oraldeportivaok) June 19, 2020

Por otra parte, anunció cómo encajarán las jornadas de la Copa Libertadores y la Sudamericana como también las de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, que debían empezar a fines de marzo: "Estamos trabajando para volver y se va a terminar tanto la Libertadores como la Sudamericana y se va a comenzar con las clasificatorias, volviendo a la vida normal pero siempre respetando el ciclo de los virus".

Por último, el presidente de la Conmebol manifestó que también está en duda la sede del Maracaná para la final de la Copa Libertadores 2020, que realmente es una incógnita si se terminará este año. Todo indica que no: "El de la final única y el estadio Maracaná es todo un tema, hay que evaluar como sigue el virus y su evolución. Nuestro deseo sigue siendo el mismo pero estamos atados a eso".

