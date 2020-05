Alerta en River: los jugadores que quedarán libres en un año si no renuevan

El coronavirus sigue causando enormes inconvenientes en el mundo del fútbol. Es que los equipos ven como disminuyen considerablemente sus ingresos, y, como consecuencia de ello, no pueden afrontar los gastos básicos, como por ejemplo los salarios de los jugadores. Por supuesto, en Argentina no hay excepciones puesto que la actividad futbolística se encuentra absolutamente detenida desde hace prácticamente dos meses. Y el panorama, por el momento, no es alentador.

En ese contexto, uno de los equipos argentinos más perjudicados por los alcances de esta impiadosa pandemia es River Plate. El conjunto comandado estratégicamente por Marcelo Gallardo cuenta, dentro de su plantel, con varios futbolistas que poseen sueldos realmente elevados y en dólares. La escuadra Millonaria está afrontando severas dificultades para hacer frente a estas obligaciones, y, por ello, es muy probable que se desprenda de varios nombres propios en el corto plazo.

Gonzalo Montiel tiene contrato hasta junio de 2021. (Foto: Getty)

Pero teniendo en cuenta lo que sucede y las consecuencias que también se verán reflejadas a mediano y largo plazo, en River también tienen que empezar a pensar en los contratos que finalizan dentro de un año. Se trata, nada más ni nada menos, que de ocho vínculos de jugadores importantes que, si no se renuevan a tiempo, generarán la libertad de acción de estos hombres. Dos de ellos son de edad elevada, pero los otros seis representarían pérdidas incalculables.

Javier Pinola y Leonardo Ponzio son los dos primeros nombres que finalizan sus actuales contratos el 30 de junio de 2021. De todas maneras, ambos se encuentran llegando al final de sus respectivas carreras futbolísticas, por lo que hay grandes chances de que se retiren para ese momento. De esta manera, si River no renueva estos vínculos, no tendría demasiados problemas. Pero el caso de los otros seis nombres propios en cuestión es absolutamente diferente.

¿De quiénes se trata? Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Santiago Sosa, Nicolás De La Cruz, Julián Álvarez y Rafael Santos Borré. Todos futbolistas importantes y/o que tienen un claro poder de venta. Tal es así que todos y cada uno de los mencionados ya estuvieron en la órbita de distintos equipos del viejo continente, según informó este martes La Página Millonaria.

