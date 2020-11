"Estorba": Alexander Succar se hizo tendencia por su bajo rendimeinto en la U

Universitario de Deportes ya no está tan bien como hace un mes. Los Cremas se consagraban ganadores de la Fase 1 de Liga 1, pero su mejor momento coincidió con el comienzo de su caída.

Las lesiones de Alonso y la suspensión de Alejandro Hohberg en ese momento hicieron que los Merengues pierdan jerarquía en dos lineas importantes.

Otro que también comenzó a ser baja fue Jonathan Dos Santos, el goleador del equipo hasta ese momento. En su lugar, entonces, entró Alexander Succar, uno de los refuerzos de este año que juega de centrodelantero.

Muy interesante los duelos entre Diego Chávez y Erinson Ramírez y el de Alex Succar consigo mismo. — Error Arbitral (@ErrorArbitral) November 10, 2020

Desde ese momento, el suplente del uruguayo comenzó a desaprovechar sus oportunidades. No solo no hacía goles, sino también que no se asociaba bien y sus controles eran muy malos.

En el partido contra UTC esto no fue excepción. Alexander Succar no dejó de perder balones y no pudo devolver pases. Cada vez que se salía del área, no sumaba, restaba.

Por ello, en twitter comenzaron a criticarlo con fuerza. Así, Succar terminó siendo tendencia. Ya se verá si mejor. Por ahora, hace extrañar a Dos Santos.

No gana las divididas, no aguanta de espaldas, no genera faltas, se equivoca en los pases y no está haciendo goles. Alexander Succar no puede ser titular en la U. Qué hizo mal Urruti para ir a la banca si venía jugando bien y anotando goles? �� — Marco Giovanni Cabrera ���� (@marcogiovannic) November 10, 2020

Que pongan a cualquier chibolo de la cantera. Succar no ayuda, estorba. — �� (@Kathitaaaaaa) November 10, 2020

