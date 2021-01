Alexandra respondió a Peluchín: "¿Por ser mujer me toma como un pedazo de carne?"

La periodista Alexandra Horler entrevistó a Jefferson Farfán en el programa "El Corner con la Horler". Pero debido a la crítica e insinuación del conductor Francisco Gonzáles 'Peluchín', Alexandra usó su cuenta de Twitter para responderle.

Acabo de ver lo que insinúa @rodgonzalezl sobre mi entrevista a Farfán, diciendo que obviamente de ahí nos iremos a hacer algo, ("al corner con la Hörler) y soltar frases en doble sentido. Si fuera un hombre el que hace la entrevista, eso no pasaría no? — Alexandra Hörler (@alexandrahorler) January 21, 2021

Agregó: "¿Pero por ser mujer me toma como un pedazo de carne en oferta q está ahí para algo más? ¿Qué tal si respetamos el trabajo del otro (así como lo hago con el suyo y no me meto con él) y dejamos de incentivar el machismo? ¿O por ser mujer no puedo entrevistar futbolistas y q se me respete?".

En la entrevista, Jefferson Farfán mencionó que le gustaría continuar su carrera futbolística en Sudamérica o México, luego que se recupere en la totalidad de la lesión que lo dejó fuera de los partidos de Eliminatorias ante Chile y Argentina.

