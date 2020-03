Alfaro: "Boca es la Selección Argentina todos los días"

Gustavo Alfaro brindó una excelente entrevista con Marcelo Palacios y tocó muchísimos temas. Los principales, claro, fueron su paso por Boca.

"Entré con 56 y me fui con 82. Boca es la Selección Argentina, todos los días. Cada vez que viene, va a jugar un partido de Eliminatorias o Mundial, mueve todo. Dura una semana, pero Boca es la Selección Argentina todos los días", aseguró el exentrenador del elenco de la Ribera.

Justamente, el conjunto azul y oro se consagró campeón de la Superliga, superando en la tabla de posiciones a River en la última fecha.

"Me llamaron los jugadores de Boca. Me llamaron después de ser campeones. ¿Quiénes? No importa. Yo le mandé mensajes a algunos", comentó el profe Alfaro.

Sobre el histórico partido ante el Millonario en El Monumental, el del empate y el juego "defensivo" del Xeneize, Gustavo explicó: "Era la oportunidad de mostrarle a River que Boca estaba de pie. Era la oportunidad de mostrarle que iban a enfrentar a un rival que iba a ser duro, incómodo, que estaba dispuesto a darle pelea".

"A nosotros se nos habían ido 10 titulares. Desde Rossi, Magallán, Pablo Pérez, Barrios, Nandez, Pavón, Benedetto y Cardona", cerró.

��️ Alfaro y el día que se despidió de Tevez en Boca ��️



"Nos dimos un abrazo y le agradecí por todo lo que había hecho a lo largo del año. Lo único que le pedí fue que sea feliz y tuviera una buena vida. Me dijo ´tranquilo mister, vamos a seguir haciendo muchas cosas juntos´" pic.twitter.com/R00vXM7g79 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) March 18, 2020

Lee También