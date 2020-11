Alianza Lima cerca de fichar a ex Sporting Cristal para la temporada 2021

Alianza Lima está a punto de cerrar su primer refuerzo para la temporada 2021. El exgerente deportivo de Sporting Cristal, José Antonio Bellina, sería parte de la institución blanquiazul en reemplazo de Gustavo Zevallos, quien salió del equipo hace algunas semanas.

Víctor Hugo Marulanda, director deportivo de Alianza Lima habló sobre esta posibilidad en Ovación: "No voy a negar el tema de José Bellina, pero tampoco lo puedo afirmar. Después de la salida de Gustavo Zevallos, hemos conversado con varias personas. Dentro de ellas está José, pero no puedo decir nada por ahora. Hay conversaciones pero no está nada cerrado aún".

Sporting Cristal confirmó mediante sus redes sociales la salida de José Bellina: "El club informa a la familia celeste y a la opinión pública en general, que a partir de hoy, se ha dado por culminado el vínculo laboral con José Antonio Bellina, quien asumirá nuevos retos en su carrera profesional".

Sobre el reciente triunfo de Alianza Lima sobre Melgar, luego de la salida de Mario Salas, Marulanda indicó: "Fue importante el triunfo, el equipo tuvo eficacia y confianza. Empezar ganando y luego cómo se dio el marcador creo que fue un respiro importante. Pero es ahora cuando debemos seguir mejorando en el rendimiento".

El próximo encuentro de Alianza Lima será ante Deportivo Llacuabamba, rival directo en su lucha por alejarse de la zona de descenso. El partido está programado para jugarse el viernes 6 de noviembre a las 15:30 hora peruana.

