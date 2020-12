Tagliani: "El Fondo Blanquiazul permitió que jugadores le falten el respeto a Alianza"

Nicolás Tagliani solo estuvo poco tiempo en Alianza Lima la temporada 2003, pero es recordado por su gol a Universitario en un clásico en el Estadio Nacional y por el tanto del triunfo de los íntimos a Olimpia de Paraguay en la Copa Libertadores de ese mismo año.

Tras el descenso de Alianza Lima, el delantero argentino habló en entrevista al programa 'Línea de 4' y comentó acerca del presente del equipo íntimo a quien guarda cariño. Nicolás aseguró que gran parte de este problema es porque el Fondo Blanquiazul dejó que le falten el respeto al club.

"La gente rescata a los futbolistas que tienen valores. Si un mocoso insolente de 20 años se va de jod... todos los días y gana 25 mil dólares, le rescindo el contrato, a todos nos gusta salir, pero cuando se debe".

Agregó: "Hay muchos jugadores que le faltaron el respeto al club y el mismo Fondo Blanquiazul lo permitió. No critico al jugadores que gana 20 mil o 360 mil dólares, es más lo aplaudo porque tuvo un empresario bueno. Si luego no te gusta el futbolista, es problema del Fondo porque el jugador siempre va a querer sacar la mejor tajada".

En una anterior entrevista, Tagliani había indicado que Mario Salas no era el indicado para dirigir a Alianza Lima. "No me dieron bola, hicieron lo que quisieron y acá está Alianza Lima, en la B".

