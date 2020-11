Pablo Bengoechea volvió a mencionar la razón de su partida de Alianza Lima

Ocho meses después del último encuentro de Pablo Bengoechea como técnico de Alianza Lima, el uruguayo volvió a mencionar el motivo por el que salió del equipo blanquiazul, días antes del inicio de la pandemia y paralización del Torneo Apertura.

Ahora ya no fue en conferencia de prensa en Lima, sino en una entrevista para 'Padre y Decano', en el contexto de su inclusicón en una lista de candidatura para ser director deportivo de Peñarol en las próximas elecciones del equipo carbonero.

"Este año trabajé en Alianza Lima hasta marzo y no me sentí cómodo. Creí que mi voz no se escuchaba, por eso di el paso al costado. Vine a Uruguay y empezó todo el tema de la pandemia, muchas horas hablando con ex compañeros, con futbolistas de Peñarol"

Sobre su posible trabajo en Peñarol en caso la lista que integra gane las elecciones, indicó: ""Proyectos de verdad, desde el la esponsorización, hasta la contratación de los entrenadores. Siempre digo que para Peñarol voy a estar a la orden siempre. A menos que esté trabajando en otro lugar donde haya dado la palabra".

Pablo Bengoechea dirigió a Alianza Lima en dos etapas. La primera del 2017 al 2018 cuando fue campeón nacional y luego subcampeón. La segunda a mediados del 2019 con otro subcampeonato.

Lee También