Pedro García: "Lo que a Alianza Lima no le salió en el año, no le saldrá ahora"

Si ya había presión en Alianza Lima por conseguir dos triunfos para no depender de nadie y no caer en zona de descenso, el triunfo de Carlos Stein sobre Universitario por 2-0, ejerce más presión al plantel íntimo.

Para el periodista Pedro García de Movistar Deportes, la labor de Alianza Lima será muy complicada por cómo vino jugando en el año: "Lo que a Alianza no le salió de febrero a noviembre, no le va a salir en la penúltima fecha. Tienen que pensar en su partido como si no existiera el resto".

Alianza Lima enfrenta a Carlos A. Mannucci de Trujillo. Los íntimos no son los únicos obligados a ganar, el equipo escarlata necesita sumar para tratar de ganar un cupo a un torneo internacional para la temporada 2021.

Aunque todavía no se conoce el equipo titular, todo indica que el técnico Daniel Ahmed volverá a apostar por Beto da Silva y Patricio Rubio en el ataque, ya que solo sirve ganar para mantenerse a 3 puntos de la baja.

La última vez que Alianza Lima luchó por quedarse en Primera División fue la temporada 2008, cuando venció 1-0 a Sporting Cristal en la última fecha. Aquella campaña inició con el DT Richard Paéz y acabó con José Soto.

