Peter Arévalo: "En la cancha, Alianza Lima no fue capaz de mantenerse en la Liga 1"

Alianza Lima perdió la categoría luego de caer por 2-0 ante Sport Huancayo en el Estadio Nacional el pasado 28 de noviembre. Sin embargo, hay reclamos contra Carlos Stein, lo que podría hacer que el equipo íntimo se mantenga en la Liga 1.

Ante esta posibilidad, el periodista Peter Arévalo, confeso hincha de Alianza Lima, mencionó que Alianza perdió la categoría en la cancha y en caso Stein sea castigado, su descenso sería administrativo y no deportivo como el de Alianza.

"Voy a reiterar mi postura. Puede ser antipopular y también diré que es imposible que esté en contra de los intereses del equipo al cual soy hincha. Dejaré sentada mi posición: para mí Alianza Lima no fue capaz de mantenerse en Primera División en la cancha", dijo en el programa 'A Presión'.

Agregó: "Fuimos incapaces de empatar ante Sport Huancayo. Porque no necesitábamos ganar, con el empate estabas salvado, pero no fuimos capaces. No tuvimos la humildad de asumir que teníamos que jugar como equipo chico o como equipo que está al borde del precipicio".

Aunque no se sabe si los reclamos serán aceptados, Alianza Lima comunicó que Víctor Hugo Marulanda y Daniel Ahmed no siguen en el equipo íntimo.

