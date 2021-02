"Si le dan la razón a Alianza, que ya no fichen jugadores, sino dirigentes"

Mediante un comunicado en sus redes sociales, Alianza Lima informó que acudieron al TAS con el motivo de presentar el reclamo por las faltas administrativas de Carlos Stein, lo que llevaría a que el equipo íntimo pueda mantenerse en la Liga 1, pese a que perdieron la categoría en cancha en la última fecha.

Ante esto, el conocido periodista deportivo y confeso hincha de Alianza Lima, Peter Arévalo, se mostró en contra de las decisión del Fondo Blanquiazul en acudir al TAS, expresando sus razones y contando que debido a ello, algunos lo tildan de anti-Alianza Lima.

"Alianza Lima está solicitando el proceso acelerado para que se emita el fallo y pueda jugar en la Liga 1 en caso le den la razón. A mí me dicen anti-Alianza Lima, pero son trols. Por el hecho de apelar a mi conciencia y mi razón, no tiene nada que ver con amar o no al club. Soy objetivo, vi al club descender. ¿O quieren que diga que Alianza le remontó a Sport Huancayo?", dijo en el programa 'A Presión'.

"Si Alianza Lima le dan la razón a través del recurso presentado al TAS por los integrantes del Fondo Blanquiazul, para los próximos años contraten dirigentes y no futbolistas, para ver en qué fallan (los otros equipos). Yo me hice hincha de Alianza Lima por los jugadores no por los directivos".

Por último, mando un mensaje a sus críticos quienes indican que está en contra de Alianza Lima: "Y a esa gente que me escribe, chicos, no me escriban si saben dónde me encuentran. Si se reanuda todo, me verán haciendo cola y entrando a la tribuna sur de Matute. Ahí encárenme, si es que existen".

Lee También