Wilmar Valencia: "Waldir Sáenz me llamó llorando y no pude contener las lágrimas"

Alianza Lima se jugó la posibilidad de quedarse en la Liga 1 en la última fecha ante Sport Huancayo, equipo dirigido por Wilmar Valencia, exjugador y técnico del equipo íntimo. Huancayo venció 2-0 y los íntimos descendieron.

Dos semanas después, en entrevista al programa 'Fútbol como Cancha', Wilmar Valencia contó cómo vivió el descenso del equipo blanquiazul: "Sufrí mucho porque encontré gente de Sport Huancayo identificada con Alianza Lima que estaban llorando".

��️ Wilmar Valencia: "Tras el descenso, recibí una llamada de Waldir Sáenz llorando, a mí se me cayeron las lágrimas. Encontré lágrimas también en mi familia y eso también me dolió mucho más, fue duro, pero es la realidad"@RPPDeportes — Fútbol Como Cancha - Oficial (@RPPDeportes) December 8, 2020

Agregó: "Waldir me llamó llorando y se me cayeron las lágrimas porque tenemos una amistad de muchos años. Encontré también lágrimas en mi familia y eso dolió mucho más. Fue duro, pero es la realidad".

Sobre la posibilidad de dirigir a Alianza Lima debido a su experiencia en Segunda División con Atlético Grau, Wilmar indicó: "Tuve una conversación con gente de Huancayo para renovar y dios mediante se debería cerrar la oportunidad. Alianza Lima y su gente no sabe qué hacer. Lo primero que deben saber es dónde jugará. De Alianza no me llamó nadie".

Wilmar Valencia logró llegar hasta los octavos de final dirigiendo a Sport Huancayo, antes había eliminado a Argentinos Junior y a Liverpool de Uruguay. Fue eliminado por Coquimbo Unido de Chile.

