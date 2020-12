Wilmer Aguirre: "Alianza Lima debe volver a la Liga 1 en la cancha, no en mesa"

Alianza Lima perdió la categoría luego de caer 2-0 ante Sport Huancayo en el Estadio Nacional en la última fecha de la Liga 1, sin embargo, ante el reclamo por resta de puntos a Carlos Stein, los íntimos podrían seguir en Primera División.

Muchos hinchas de Alianza Lima desean volver a la Liga 1 jugando, uno de ellos es Wilmer Aguirre, quien debido al momento de los blanquiazules en la temporada, estuvo cerca de volver a ser jugador del equipo íntimo, sin embargo, su llegada no se concretó.

"Alianza tiene que ganarse el jugar la Liga 1, jugando como corresponde. Pero también resalto el reclamo, no tanto como para salvar a Alianza, sino para sentar un precedente de que los reglamentos a veces no se cumplen. Pero Alianza tiene que ganarse su vuelta en el campo y no en la mesa", dijo Wilmer en entrevista a Radio Ovación.

Así como otros jugadores, Wilmer no descartó volver a jugar por Alianza Lima: "quiero estar los últimos años de mi carrera y retirarme por la puerta grande. Ahora si se da la posibilidad de jugar Liga 2 con ellos, yo encantado. Alianza siempre ha estado en mi corazón por lo que soy hincha, en este momento no depende de mí, sino de la dirigencia".

Wilmer Aguirre fue campeón con Alianza Lima las temporadas 2003 y 2004, además fue importante en la última clasificación íntima a los octavos de final de la Copa Libertadores la temporada 2010.

