"Sería un sueño cumplido": Wilmer Aguirre no pierde la fe en volver a Alianza Lima

Aunque Wilmer Aguirre no tuvo muchas temporadas destacadas en Alianza Lima, el delantero está identificado con la camiseta blanquiazul con la que fue campeón en tres ocasiones y con la cual anotó 3 tantos en el histórico triunfo ante Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores 2010.

Con el descenso de Alianza Lima, Wilmer Aguirre se ofreció a jugar por el club que le dio la oportunidad de debutar en el fútbol profesional: "Sé que no a todo el mundo le va a gustar la idea, pero para mí sería un sueño cumplido regresar al club y jugar ahí mis últimos años", dijo en entrevista a 'Alianza Lima History'.

“Agradezco al hincha que en redes me pide volver. En Alianza nací y crecí. Más allá de jugador, soy hincha", señaló el delantero que tuvo tres etapas en Alianza Lima.

Aunque se ofreció, Aguirre reconoció que todavía no recibe el llamado de gente de Alianza Lima: "No he tenido ninguna comunicación. Uno siempre sueña y no pierde la esperanza de volver a casa. Por eso sigo entrenando por mi cuenta. El club debe reforzarse con los jugadores adecuados para que el paso por Liga 2 sea fugaz".

Alianza Lima ya realizó la contratación del técnico argentino Carlos Bustos y de los futbolistas Edhu Oliva y Yordi Vílchez.

