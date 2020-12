Leao Butrón reveló lo que dijo Mario Salas tras descenso de Alianza Lima

Tras la salida de Pablo Bengoechea, el técnico chileno Mario Salas fue contratado por el Fondo Blanquiazul, pero debido a los malos resultados en Alianza Lima, fue cesado a falta de pocas fechas para el término de la Liga 1.

Debido al descenso del equipo íntimo, el ya exarquero de Alianza Lima, Leao Butrón se refirió a la conversación que tuvo con Mario Salas, con quien mantiene un buena relación tras trabajar juntos.

En entrevista al programa 'A Presión', Leao Butrón indicó que Mario Salas "está muy dolido" y acepto la falta de delanteros: "Si, creo que si, no nos dimos cuenta que nos iba a falta peso en la ofensiva", agregó el entrenador chileno.

Leao Butrón es uno de los once jugadores que ya no forman parte para Alianza Lima. Hasta la fecha todavía no se conoce ningún refuerzo para la temporada 2021.

Gracias por los 9 años de entrega y amor a la institución.

Por los títulos nacionales del 2003, 2004, 2017, subcampeonatos del 2018 y 2019, donde fuiste pieza clave. Transmitiste seguridad en el arco y personalidad en cada partido.



¡Muchos éxitos!



¡Gracias, ‘viejo’!���� pic.twitter.com/aZeMRj58Pg — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 29, 2020

Debido al descenso, se continúa negociando el contrato del defensor ecuatoriano Gabriel Achilier, quien cerró acuerdo con Alianza Lima cuando el equipo aún estaba en Primera División.

