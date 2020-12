Luis Aguiar y el aniversario del título de Alianza Lima 2017: "Éramos un club"

Luis Aguiar no tuvo un buen paso por Alianza Lima la temporada 2020, sin embargo, el volante uruguayo es querido y recordado por su buen rendimiento el 2017, donde fue uno de los goleadores del plantel que terminó por ser campeón nacional ganando el Torneo Apertura y Clausura.

A tres años del título conseguido con Pablo Bengoechea como técnico, Luis Aguiar recordó el logro con un post en su cuenta de Instagram, donde también hizo un contraste de lo que era el equipo por aquel año, a diferencia del actual.

La foto que publicó fue del partido de Alianza Lima ante Comerciantes Unidos. Los íntimos necesitaban el triunfo y lograron los tres puntos en Matute, con dos goles del delantero uruguayo Gabriel Leyes.

Debido al descenso de Alianza Lima, Luis Aguiar fue uno de los que se pronunció. El 'Canario' lo hizo con un mensaje hace unos días: "Aguiar no abandonó ningún barco, las preguntas háganselas al Fondo Blanquiazul, a la señora administradora, a los que no fueron profesionales y jamás les importó la institución y fueron defendidos por "dirigentes", cuerpos técnicos, gerentes, etc".

Alianza Lima descendió, sin embargo, el Fondo Blanquiazul mediante un reclamo en contra de Carlos Stein, mantiene la esperanza de que el equipo íntimo se mantenga en la máxima categoría del fútbol peruano.

