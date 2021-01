El teléfono no sonó: Reimond Manco confesó que esperó llamada de Alianza Lima

Luego de casi dos meses del descenso de Alianza Lima, el tema sigue siendo en entrevistas a jugadores que pasaron por la institución blanquiazul y les tocó presenciar como el equipo íntimo perdió la categoría.

Ahora uno de los que habló fue Reimond Manco en entrevista a DirecTV: "Ahora pagan buen sueldo, les pagan al día y tienen todo. Cuando tienes eso y vistes los colores de Alianza es una responsabilidad enorme. Yo pienso que se dejaron estar y cuando quisieron reaccionar no les alcanzó”.

Sobre la posibilidad de volver el 2021, indicó: “Soy sincero, en algún momento esperé que me llamen, pensé que era el momento ideal para volver. Quizá pensé mal en creer que iban a llamar gente identificada con Alianza, pero uno no puede esperar toda la vida".

Daniel Ahmed terminó dirigiendo Alianza Lima, pero Reimond aún se pregunta por qué no tomaron el equipo Salas y Duarte: "No sé por qué el ‘Chicho’’ Salas y Jaime Duarte no agarraron el equipo. No entiendo por qué no les dieron el equipo. Yo puedo asegurar que si le hubiesen dado a ellos, nada de esto hubiera pasado".

Reimond Manco firmó contrato con Alianza Universidad, uno de los equipos que tuvo una buena campaña el 2020.

