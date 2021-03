Reimond Manco confesó que tuvo conversación con gente de Alianza Lima

Cuando Alianza Lima perdió la categoría, fueron muchos los jugadores que se ofrecieron a volver al club blanquiazul para apoyar en el difícil momento y lograr ascender lo más rápido posible a la Liga 1.

Uno de los varios futbolistas que se puso a disposición de Alianza Lima fue Reimond Manco, figura del Sudamericano Sub 17 del 2007 y que luego debutaría en Alianza Lima, volviendo a tener un paso en el club años después.

En entrevista a Exitosa Deportes, Manco confesó que llegó a tener comunicación con gente de la administración de Alianza: "Le escribí a Bellina, me dijo que me iba a llamar, que iba a ver el preuspuesto, pero no me llamaron. Así es el fútbol, Mi intención fue de las mejores".

Sobre el descenso de los blanquiazules el 2020 en el que no pudo ganar ningún punto en las últimas fechas, Manco indicó: "Me pegó mucho porque soy muy huincha de Alianza Lima".

Finalmente Reimond Manco fichó Alianza Universidad, equipo que enfrentará a Sporting Cristal en la tercera fecha de la Liga 1.

