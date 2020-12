Delantero extranjero se ofrece a jugar en Alianza Lima la temporada 2021

Con el descenso de Alianza Lima luego de la derrota ante Sport Huancayo por 2-0 en el Estadio Nacional, son muchos los jugadores que ha mostrado su interés de ponerse la camiseta blanquiazul para que el equipo vuelva a la Liga 1 la temporada 2022.

Uno de ellos es Roberto Ovelar, quien ya tuvo un paso por Alianza Lima del 2009 al 2011 y se ofreció a vestir la camiseta de Alianza una vez más, sin importarle tener que jugar en la Segunda División.

"Yo quiero ir a Perú a jugar por Alianza Lima. La noticia no me agradó, soy aliancista y quiero a la institución. Es chocante todo esto. Espero que el otro año exista un proyecto serio y se logre el ascenso. Alianza no merece este lugar, porque Alianza es el Perú", dijo el actual delantero del Once Caldas en entrevista a Líbero.

Roberto Ovelar acaba de cumplir 35 años y tiene más de 100 goles en clubes. El delantero paraguayo llegó al Perú por primera vez para jugar en la Universidad San Martín la temporada 2008.

Debido a su buen rendimiento en el fútbol colombiano, Ovelar fue convocado a la selección de Paraguay para las Eliminatorias la temporada 2012 y nuevamente el 2018 para una amistoso ante Estados Unidos.



