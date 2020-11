Waldir Sáenz: "Ojalá Alianza Lima no descienda, pero si pasa me meto a jugar"

Alianza Lima se juega los dos más importantes de sus últimos años. Está obligado a vencer a Mannucci para mantener la distancia de tres puntos con la zona de descenso, posición a la que cayó tras una mala temporada en la Liga 1.

Nadie se imagina a Alianza Lima descendiendo a Segunda División, pero en caso ocurra, el delantero histórico del equipo blanquiazul ya hizo una promesa: "Hablando en serio, Dios no quiera y si pasa, voy a tener que desempolvar mis chimpunes. De que me meto, me meto a jugar segunda; a los 47 años. Lo juro", declaró en el programa 'Era Hoy'.

Alianza Lima jugará ante el equipo escarlata conociendo los resultados de Atlético Grau y Carlos Stein, rivales directos de los íntimos en la lucha por mantener la categoría. Los triunfos de ambos equipos llenan de nervios a los hinchas y también a Waldir.

“Alianza necesita a alguien que les transmita ganas. Alianza no va a bajar, así te lo aseguro. Y qué van a decir, que el héroe quién fue ¿Ahmed?”He visto el resultado de la U y Grau, y estoy sudando. Me sudan las manos”.

La última vez que Alianza Lima estuvo cerca de descender fue la temporada 2008. La temporada arrancó con el técnico venezolano Richard Páez y acabó con José Soto, quien salvó a los íntimos.

