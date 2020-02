Luego de unos incidentes más que graves en la previa de la revancha en el Estadio Monumental, Conmebol se vio forzada a mudar de continente la final de la Copa Libertadores.

Manteniéndose firmes en su queja que se basaba en que el cruce no debía disputarse, Boca cayó derrotado por 3 a 1 en Madrid ante River, su acérrimo e histórico rival.

�� Ameal, presidente de Boca, en diálogo con Fútbol 910:



1⃣ - "El chico (A. Mac Allister) se quería ir. No se puede retener a nadie que no quiera estar".



2⃣ - "Para nosotros Russo es mejor técnico que Gallardo".



3⃣ - "Debe ser peor irse a la B que la final (de Madrid)". pic.twitter.com/Rdo14j5Msl — Bolavip Argentina (@BolavipAr) February 12, 2020

En diálogo con Radio La Red, Jorge Amor Ameal, actual presidente del Xeneize, rememoró el cruce contra La Banda en cuestión y disparó: "La final del Bernabéu nunca se tendría que haber jugado".

Poniendo un escalón por encima de la final lo que fue el descenso de River en el 2011, el directivo continuó: "Yo creo que debe ser peor irse a la B que la final".

Recordando la época en la que el Millonario perdió la categoría mientras él todavía era el máximo mandatario del conjunto de La Ribera, Ameal indicó: River se fue a la B porque habrá hecho tres campeonatos muy malos. Siempre me dicen que lo mandé a la B, pero a mi no me interesa entrar en ese debate".

Lee También