Previo a la disputa del Torneo Preolímpico de Colombia, en Boca había muchas expectativas con poder retener a Alexis Mac Allister al menos por seis meses más.

Pero el mediocampista brilló con la Selección Argentina y el Brighton, club que ya era dueño de su ficha, pisó el acelerador para llevárselo de inmediato. Y él aceptó partir.

Todos quieren estar en #Tokio2020: Alexis Mac Allister habló del deseo de poder ser parte de los convocados que terminnen participando de los JJOO y del desafío que tiene por delante con el Brighton. pic.twitter.com/tK9v8SVm6C — SportsCenter (@SC_ESPN) February 10, 2020

Quien no se quedó nada conforme con el modo en que se dio la salida de Alexis Mac Allister fue el presidente del Xeneize Jorge Amor Ameal.

"Vos no le podés dar la camiseta de Boca a un jugador si no tienen opción de compra. La de Boca es muy importante. Hay que entender que el chico se quería ir. El chico firmó un papel que decía que se quería ir", expresó en diálogo con Fútbol 910.

Y para explicar mejor por qué no se intentó dar más pelea por retener a quien era uno de los mejores futbolistas de la plantilla, recurrió a una frase bien tribunera.

"Te voy a contar lo que me dijo un hincha de Boca y comparto: El que no quiere jugar en Boca, se tiene que ir. La camiseta nuestra se tiene que respetar. No se puede retener a nadie que no quiera estar", concluyó.

