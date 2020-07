Ana Caicedo, pareja de Borré: "En 2017 me dijo que se iba a retirar"

Hoy es el #DíadelJugadordeFútbol en ���� y quiero felicitarlos a todos. ����‍♂️⚽️��Gracias por permitirnos soñar y vibrar con su profesión. Gracias por dejarnos poner nuestras ilusiones sobre sus hombros para que sean nuestros héroes. Gracias por regalarnos su niñez, su adolescencia y su familia. Gracias por creer en el fútbol. Gracias porque cada fin de semana nos permiten desahogarnos, salir de la cotidianidad y encontrar redención y catarsis en eso que para muchos es “solo un deporte”. Perdón si nos volvemos locos a veces y decimos cosas terribles por un mal resultado. Perdón por volvernos locos y creer que son dioses infalibles cuando las cosas salen bien. Sin ustedes no existiría el deporte más lindo del mundo. Sin ustedes esto no tendría sentido. Gracias a vos @rafaelsantosborre por dejarme conocer qué hay detrás de un jugador, gracias por ayudarme a ser consciente de que son seres humanos aunque como hinchas a veces los veamos como máquinas imparables y que todo lo pueden. Gracias por enseñarme a ser mejor hincha, a tener más empatía, a comprender que muchas veces por más que ustedes trabajen y den todo para que las cosas funcionen, simplemente los resultados no acompañen. Gracias por acercarme a la multitud desde la pasión al fútbol y ser así una mejor profesional entendiendo que un mal partido, un mal torneo o un mal momento no los define como personas ni como jugadores. ¡GRACIAS A TODOS POR ACERCARNOS A NUESTRA PASIÓN!

