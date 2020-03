Andrea Guerrero no soportó críticas a Falcao y se puso como una fiera en vivo

En medio de la crisis por la pandemia del Coronavirus, los programas deportivos han perdido mucha audiencia, temas de los cuales hablar y realmente casi ni tienen sentido ya que todos los deportes están paralizados.

Por esto, en los debates que se suelen hacer en estos espacios hay tiempo para alguno que otro tema histórico o de pensar a futuro y todo condicionado por la opinión de cada uno ya que no hay hecho que contar.

En Espn Colombia, el pasado lunes, se habló de qué jugador podría reemplazar a Radamel Falcao García, actual máximo goleador histórico de la Selección Colombia y hoy está en el Galatasaray de Turquía.

Carlos Valdés, Fabián Vargas y Julián Capera acompañaron en el set a la conductora del programa Andrea Guerrero, quien no estuvo de acuerdo con el tema y enfureció con sus compañeros, respondiendo de forma, para muchos, altanera.

¿Quién puede ser el sucesor de Falcao? Únete al debate con el #ESPNFColombia. pic.twitter.com/OXc3VCEjzx — ESPN Colombia (@ESPNColombia) March 23, 2020

A Andrea le recordaron que Falcao no era el de antes, pero ella contestó que para ella no era así y dijo que no tenía la tarea de pensar en que Falcao ya no era el de antes, visiblemente molesta.

Al final del tema terminó por decir: "No sé, ni me interesa saberlo. Pero no, los oigo, yo los acompaño… No voy a opinar porque no estoy de acuerdo con el tema, pero los acompaño"

