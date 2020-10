Ángel Comizzo se refirió a su emblemática casaca: "No se siente el frío y va a seguir"

Universitario se declaró campeón este lunes. Ganó el apertura 2020 a falta de tres jornadas para que acabe y se confirmó como el mejor equipo en lo que va del año en Perú.

Un factor importante, sin duda, del logro crema fue que Ángel Comizzo se adaptó bien y rápido al equipo, tras remplazar a Gregorio Pérez en la dirección técnica del club.

Este martes, el argentino habló sobre la permanencia de Jonathan Dos Santos y del momento del club. Su declaraciones fueron dadas a la prensa del club.

"Nosotros vamos a luchar por más, este equipo tiene la obligación de pelear por el título. Yo estoy orgulloso de estar en la U", señaó por ejemplo.

Un tema que no dejó suelto fue el de su casaca, la que es vista como una cábala: "La casaca fue un regalo de mi hijo, que me pidió que la use. No sé siente el frío y va a seguir".

Así, a pesar de que se vienen días más calientes, el argentino confirmó que no se la sacará. Ya se verá si los buenos resultados se mantienen ¡Bien Comizzo!

