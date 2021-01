Di María salió a aclarar su frase sobre la final del Mundial con Argentina

Este jueves, Paris Saint-Germain publicó un ping-pong del que participó Ángel Di María y que no tardó en viralizarse. ¿Por qué? En él el mediocampista había hecho una polémica elección.

+ La polémica elección de Di María

Precisamente, había declarado que preferiría perder una final de una Copa del Mundo jugando que ganando sin jugar. Y sí, por eso no tardó en recorrer todas las redes sociales.

Por eso, horas después, Di María salió a aclarar sus declaraciones en una entrevista con Sportia respecto al ping-pong que hizo con Paris Saint-Germain.

"Estoy tranquilo. Sinceramente, me río de la situación. Era una nota normal. Hablé con el club recién, para decir que lo que hicieron no estaba bien, porque había dado otra información. Yo dije perderla, pero había dado una explicación por qué", aseguró.

Además, agregó: "La pregunta era esa, pero yo había aclarado que yo ya había jugado una final, que había ido al banco, sufrí mucho y la perdí. Y que jamás en mi vida iba a perdonarme no haber insistido o querido intentar jugar. Di mi explicación del por qué. Ellos sacaron sólamente cuando dije de perder, pero es obvio que uno quiere ganar una final jugando o no jugando. Yo no la jugué. Quiero sacarme la espina de poder jugarla. Al haber dicho eso, dije 'prefiero perder, pero poder jugar'. Como ya había perdido una y no había jugado, había sufrido tanto. Toda mi vida me voy a reprochar no poder jugar y ayudar a mis compañeros".

Por último, sentenció: "Si hubiese sido por egoísmo, hubiese jugado a un 70 por ciento y no dejar jugar a un compañero mío al 100, como lo hice. No iba a hacer nada. Todo el mundo sabe lo que siento por mi país. Si sigo estando, es porque quiero ganar algo en la Selección, jugando o en el banco, como se lo dije a Scaloni en su momento y también en la tele".

Lee También