Angelici, completamente en llamas: "No puedo creer que Ameal sea tan burro"

No es ninguna novedad que la relación entre Daniel Angelici, expresidente de Boca Juniors, y Jorge Amor Ameal, actual máximo mandatario del elenco Xeneize, no es la mejor. Sin embargo, la misma se empeoró en los últimos días.

Es que, recientemente, la cúpula directiva de Boca presentó un informe institucional en el que se denuncian diversas irregularidades que habrían tenido lugar durante la gestión de Angelici, que comandó al club desde 2011 hasta 2019.

Como consecuencia de ello, el propio Angelici apareció en escena, brindándole declaraciones al programa televisivo 'Presión Alta', por 'TyC Sports'. En el mismo, el 'Tano' no tuvo pelos en la lengua y destruyó sin filtro al propio Ameal.

"Ameal nunca me atendió el teléfono. La elección termina a la noche, al día siguiente somos todos hinchas de Boca. Me mandó a decir que quería la transferencia del mando después del 12/12 porque no quería hacerse cargo del Día del Hincha de Boca", comenzó disparando.

"No sé de dónde salió tanto odio y tanta bronca. Uno cuando gana tiene que estar contento. Me mandó una carta documento a mí para que yo hiciera el balance de corte y le contesté casi cargándolo porque no puedo creer que sea tan burro", profundizó.

"Yo no puedo firmar un balance de corte cuando no soy más presidente. Y tampoco entiendo que pasados 300 días no hayan hecho el balance de corte y no poder hacer una asamblea y el presupuesto. Lo llamé dos veces y no me atendió", concluyó.

