Ángelo Preciado apuesta al batacazo ante Brasil

La Selección de Ecuador llega a la última fecha de la fase de grupos de la Copa América 2021 habiendo comprometido seriamente sus chances de meterse en cuartos de final, pues sin victorias en lo que va del torneo comparte la última posición de la Zona B con Venezuela, con tan solo 2 puntos.

Más preocupante todavía es el hecho de que para aferrarse a la última esperanza de clasificar deberá sumar puntos nada menos que ante Brasil, que lidera ampliamente el grupo con puntaje ideal, misma perfección con la que hasta ahora ha transitado todas y cada una de las fechas de Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar.

Pensando en esa posibilidad de hacerse un lugar entre los 8 mejores seleccionados del torneo, el joven defensor Ángelo Preciado, que milita en el Genk de Bélgica, le apuesta a poder dar el batacazo ante el combinado local este domingo en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, de Goiás.

"A todos nos duele perder puntos y partidos como los hemos estado perdiendo, cuando hemos hecho las cosas de la mejor manera. Lo único que nos queda es seguir trabajando, evitar cometer los mismos errores y darle para adelante. Tengo muchas ansias de enfrentar a Brasil ya", expresó para las redes sociales del seleccionado ecuatoriano.

Y agregó: "Lo que conversamos con mis compañeros es que tenemos la obligación de hacer un partido inteligente, plantearlo de la mejor manera para poder pasar de fase. Somos conscientes de lo que nos jugamos".

En caso de conseguir una victoria, Ecuador deberá esperar que Venezuela no lo haga ante Perú. Pero si sucede, todavía podría hacer valer la mejor diferencia de gol que actualmente juega a su favor. En caso de empate, deberá esperar que La Vinotinto no gane, pero si esta empata clasificará automáticamente por esa mejor diferencia de gol. Y si pierde, deberá rezarle a todos los santos para que Venezuela no sume ni un solo punto.

