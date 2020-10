Aparecieron tres herraduras de más de 120 años en el Monumental

Un descubrimiento que cuenta la prehistoria de nuestra casa. �� En la excavación realizada para avanzar con las obras del campo de juego, se encontraron tres herraduras de la época en la que en los mismos terrenos funcionaba el Hipódromo Nacional -ubicado allí hasta el año 1920-. ��

A post shared by River Plate (@riverplate) on Oct 6, 2020 at 8:49am PDT