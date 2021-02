Qué canal transmite Argentinos Juniors vs. Vélez por la Copa de la Liga Profesional

En otro de los tres partidos con el cual HOY viernes 26 de febrero se abre la tercera fecha de la Copa de la LIga Profesional Argentina, Argentinos Juniors va a estar recibiendo a Vélez desde el Estadio Diego Armando Maradona por la Zona B. El juego tendrá transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por FOX Sports Premium, TV Pública y ESPN desde las 21:30 hora local.





Por el momento, el "Bicho" es uno de los equipos que perdieron los dos partidos (Rosario Central por 2-1 y Platense por 1-0) del comienzo como le ocurrió a Arsenal, Newell's y Patronato. Con un nuevo entrenador en el banco como lo es Gabriel Milito, el cuadro de La Paternal no logra sumar de a tres desde el martes 5 de enero, cuando se impusieron ante Huracán como visitante en la cuarta fecha de la fase complementación de la Copa Maradona.

Del otro lado hay más certezas que dudas, el "Fortín" está fuerte y ganando con superioridad, algo que ya hizo en la primera jornada ante Newell's por 1-0 y luego ante Sarmiento de Junín por 2-1. Los liderados por Mauricio Pellegrino quieren seguir en lo más alto sabiendo que hasta el momento comparten el liderazgo con Lanús.

No se miden desde la Superliga 2019-20, cuando los de Liniers triunfaron como local por 2-0 con tantos de Maximiliano Romero y Thiago Almada. Aunque el "Bicho" cuenta con los números más añejos, ya que oficialmente no triunfa desde el 10 de mayo de 2015, cuando en el Amalfitani ganó por la mínima gracias a la anotación de Cristian Álvarez de penal. Pero Argentinos no bate a su rival de turno en su cancha hace casi siete años, cuando el 12 de abril de 2014 se impuso por 2-1 con anotaciones de Juan Ramírez y Pablo Barzola con la igualdad transitoria de Roberto Nanni.

Día y Horario: ¿Cuándo se enfrentarán Argentinos Juniors y Vélez por la Copa de la Liga Profesional de Argentina?

El partido de Argentinos Juniors y Vélez se realizará HOY viernes 26 de febrero en el Estadio Diego Armando Maradona.

Horario por países:

Argentina: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Chile: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas

Paraguay: 20:30 horas

Colombia: 20:30 horas

Ecuador: 20:30 horas

Perú: 20:30 horas

México: 18:30 horas

Estados Unidos: 16:30 horas PT / 19:30 horas ET

¿Cómo seguir la transmisión del encuentro?

El juego lo podrás seguir desde la señal de FOX Sports Premium, ESPN y TV Pública en Argentina. ESPN lo hará también para toda Sudamérica.

�� Mauricio Pellegrino confirmó 23 jugadores para visitar a @AAAJoficial este viernes por la fecha interzonal de #CopaDeLaLiga.#JuegaVélez pic.twitter.com/ya4z4zVN0M — Vélez Sarsfield (@Velez) February 25, 2021

