Desenlace inesperado: Luis Abram volvió a despertar interés en Europa

Luis Abram vive un momento complicado de su carrera. Vélez Sarsfield lo ha puesto entre la espada y la pared por su renovación: o firma o lo separan del primer equipo y no juega hasta que termine su contrato.

A pesar de que esto parece un total abuso de parte del club, el empleador, hacia el jugador, el empleado, es un práctica que se suele habitual. La calidad o la necesidad del entrenador pasa a un segundo plano por la economía de la institución.

Hoy por hoy, Luis Abram sigue con el primer equipo, pero este viernes podría jugar su último encuentro antes de ser congelado. Si no renueva para que si se va el club gane algo, no juega. En otras palabras: si no eres mío, serás de otro pero sin ritmo.

En medio de esa novela en la que el peruano se ha visto inmerso, este jueves apareció una opción en un medio deportivo español. Y es que podría emigrar a la liga de aquel país.

"De acuerdo con 'Mundo Deportivo', Luis Abram se encuentra en agenda de la secretaría del Real Betis y es uno de los nombres que está encima de la mesa. La transferencia prosperaría siempre y cuando llegue en condición de libre", informó por ejemplo Renzo Galeano.

Así, el peruano podría emigrar antes de lo pensado. Igual, tendría que haber una conversación entre club y club o entre Abram y Vélez para rescindir contrato. Sino solo queda esperar a mediados de año. En fin, los fútbolistas no parecen ser lo más importante en el fútbol.

