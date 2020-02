Luego de más de un año plagado de dudas y pocas certezas, el TAS publicó el pasado martes su fallo final sobre lo sucedido en la previa de la final de la Copa Libertadores 2018.

Aplicándole una sanción de dos partidos sin público a River, el Tribunal Arbitral del Deporte reafirmó al Millonario como el ganador del título logrado en Madrid, España.

Franco Armani, más picante que nunca... ���� pic.twitter.com/rgWYN5RQFq — Bolavip Argentina (@BolavipAr) February 5, 2020

En diálogo con los distintos medios de prensa presentes, Franco Armani, presente en la histórica conquista ante el Xeneize, dejó su opinión al respecto.

Afirmando que el Millonario siempre sería el campeón pese al veredicto final del TAS, el guardameta, mientras se le dibujaba una sonrisa de oreja a oreja, indicó: "Hay que seguir. Ya lo éramos, ya lo fuimos y siempre lo seremos".

Lamentándose por la pena impuesta del órgano deportivo, el portero agregó: "Es una lástima, por lo que he escuchado y lo que he visto sobre el fallo, que no podemos jugar con nuestro público los partidos de la fase de grupos. Ssabemos que para nosotros es muy importante la gente".

Cabe destacar que el equipo de Núñez, pese al fallo positivo, llevó a cabo un descargo a través de sus canales de comunicación. Mediante el mismo, La Banda exteriorizó su disgusto y reclamó: "(...) la Institución vuelve a verse perjudicada por un hecho que no le es atribuible y, por el contrario, es consecuencia de una probada falla del operativo de seguridad pública del 24 de noviembre de 2018".



Lee También