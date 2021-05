Andrada desde Ecuador lejos de Boca: "Me llamaron todos, hasta Armani"

Esteban Andrada está aislado en un hotel de Guayaquil, Ecuador, por lo menos por diez días. Toda la delegación de Boca, después de la derrota contra Barcelona SC por la fase de grupos de la Conmebol Libertadores, menos el arquero y un médico del plantel. Al ingresar al país dio positivo de COVID-19 y desde el gobierno local no dejan salir como desde Argentina no lo dejan entrar.

+ Andrada: "Alguien se tiene que hacer responsable"

+ Según Closs, "Andrada salió del país con síntomas"

Este jueves, desde el aislamiento que está cumpliendo, Andrada habló en ESPNF90 y contó cómo es su situación. No obstante, una de las frases que más llamó la atención y para bien fue cuando contó el apoyo que recibió por el difícil momento que está bien. Precisamente, de unas de las figuras de River: Franco Armani.

"Se quedó Daniel (Ponczosznik), el médico, nos acompañó en la delegación. Después me mandan mensajes todo el tiempos mis compañeros, también le agradezco a Armani que me llamó y se preocupó, también Gustavo Alfaro. Estoy asintomático y esperando", aseguró al mediodía.

Además, agregó respecto a las palabras de Miguel Ángel Russo, quien después del partido contra el Barcelona pidió por la resolución del conflicto con el arquero: "Le mando un saludo grande a Miguel que también estuvo preocupado por mí, lo vi en la nota y me vino a ver como tres veces a la habitación. Su parte humana es extraordinaria".

¿Qué pasó con Andrada en Ecuador?:

Boca, después de jugar contra Lanús por la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, salió rumbo a Ecuador con vistas al partido del martes. Para cumplir con los protocolos, el plantel se hisopó el viernes para lograr los resultados negativas y firmar las respectivas declaraciones juradas. Además, después del partido en la Bombonera, también se hizo estudios: acá dio positivo Andrada, quien antes había arrojado negativo.

A partir de ahí, se aisló en el hotel de la concentración del Hilton Colón, no entrenó el lunes y no jugó el martes. Ahora el jugador está aislado según las reglamentaciones de Ecuador y tampoco podría llegar a ingresar a Argentina, que no permite la entrada de personas con COVID-19. Por ahora, la solución podría llegar recién la próxima semana.

El vínculo entre Andrada y Armani:

A partir de la llegada de Lionel Scaloni, Armani, quien en simultáneo tenía un gran momento en Boca, fue llamado a la Selección Argentina donde hacía poco había debutado Franco Armani. Desde entonces, ambos son citados fijos y han compartido más de dos años de convocatorias en el conjunto nacional más allá de su rivalidad entre Boca y River.

