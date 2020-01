Arroyo se defendió tras ser acusado de demandar a Barcelona SC

La pasada semana, diferentes medios de comunicación aseguraron que Michael Arroyo inició una demanda contra Barcelona Sporting Club.

¿El motivo? El exatacante de la escuadra de la ciudad de Guayaquil esperaría el pago de ocho millones por parte de los Toreros.

Sin embargo, este sábado, el experimentado jugador de 32 años de edad no anduvo con vueltas y negó cualquier tipo de demanda.

"Yo no demandé al equipo, no he demandado a nadie. Están locos", exteriorizó Arroyo, defendiéndose de las acusaciones.

Esta afirmación de Arroyo surgió como consecuencia de la lectura de algunos comentarios en su cuenta oficial de Instagram.

Cabe recordar que el delantero ecuatoriano supo defender la camiseta de Barcelona en 85 oportunidades, marcando 29 anotaciones.

Arroyo en su Instagram: "Yo no he demandado a nadie, están locos". #BSC pic.twitter.com/U4IuTmHmAT — SDK (@SoldadosDelKitu) January 11, 2020

