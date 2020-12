Mientras se definen los clasificados, la Dimayor dio a conocer como se disputarán las semifinales de la Liguilla de eliminados que irán en busca del título para luego poder pelear la clasificación al certamen internacional.

Cuando se han jugados des de las tres fechas de la Liguilla de eliminados, ya tres equipos tienen un pie en las semifinales. Se tratan de Pereira, Millonarios y Bucaramanga, de los tres, el único que ha conseguido todos los puntos disputados ha sido el conjunto Embajador.

Así se disputarán los cruces de las semifinales de la Liguilla:

Semifinal 1: 1° grupo A vs 1° grupo C

Semifinal 2: 1° grupo B vs Mejor segundo

#CarruselCaracol



⚽️��El cruce de las semifinales de la liguilla en Colombia se jugará así:



Semifinal 1: 1° grupo A vs 1° grupo C

Semifinal 2: 1° grupo B vs Mejor segundo



��El Vbar Caracol: Sintonícenos de Lunes a Viernes de 2 a 4pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/Rudl2I746L — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) December 6, 2020

Durante la próxima semana se disputará la tercer y última fecha de la fase de grupos de la Liguilla de eliminados y solo quedarán cuatro en la pelea por el boleto a la disputa por el cupo a la Copa Sudamericana.

Lee También