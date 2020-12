"Ya quítenme esa fama de maltratador que no es cierta": Pinto, explota

Jorge Luis Pinto ha sido tema de conversación en Colombia por estos días debido a muchos factores, pero el más comentado es sobre la posibilidad de que sea el reemplazo de Carlos Queiroz en la dirección técnica de la Selección Colombia.

El estratega santandereano la semana pasada salió del equipo nacional de Émiratos Árabes, por mutua decisión entre el DT y los dirigentes, ya que no hubo un entendimiento en las formas de trabajo y prefirieron cortar la relación de una manera amistosa.

Sin embargo, en Colombia se empezó a rumorar que la salida se debió a conflictos con los jugadores debido a la forma de ser de Pinto, cosa que fue desmentida por el entrenador, pero fue mucho más allá y pidió que no se le tilde de 'maltratador'.

"Quítenme ese 'sambenito' de que soy bravo, que maltrato jugadores. Por qué no hablan de mi paso por Costa Rica, Cúcuta, Alianza Lima; por el récord con Millonarios. Díganme un jugador que les diga que yo lo he 'puteado', si lo sacan me retiro del fútbol, ni siquiera grito a los jugadores, sí soy exigente y me gusta trabajar, pero me han creado una fama de maltratador. Ya quítenme esa fama que no es cierta", dijo en entrevista con el Alargue, de Caracol Radio.

Y dejó clara una de las principales razones por las que salió de Émiratos Árabes: "Mi manera de trabajar era muy diferente a la de la gente acá en Emiratos Árabes, por ejemplo, acá se levantan a la 1 de la tarde y entrenan a las 6 de la tarde o 7 de la noche, difícilmente podría haber hecho jornada".

Finalmente, sobre la persona ideal para que dirija la Selección Colombia, afirmó: "Yo siento que en Colombia hay tres o cuatro personas que pueden dirigir la Selección Colombia, están preparados y ustedes saben quienes son, pero es importante que quien sea tengan el respaldo de todos para que funcione".

