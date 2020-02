Juan Carlos Osorio a lo largo de toda su carrera como entrenador siempre ha tenido el mismo problema en los equipos que dirige y las mismas críticas por su estilo de entrenar y ver el juego.

Uno de los temas más controversiales ha sido el de la rotación de los jugadores, no solo entre ser titular o suplente, si no que experimenta a sus futbolistas en otras posiciones en que tal vez no se sienten de la mejor manera.

Y son pocos los jugadores que han hablado públicamente del tema y que se refieren a que no les gusta el proceder de esta forma de entrenar de Osorio, pero en Atlético Nacional se conoció uno de ellos.

Sebastián Gómez, joven volante del equipo antioqueño, aseguró que tuvo una charla con el entrenador y le explicó que no se sentía cómodo en una de las posiciones en el campo, en la cual lo había puesto.

"Sebastián Gómez" le manifestó al profe Osorio qué se siente incómodo en las posiciones qué ha venido actuando.

“La verdad yo me autoevalué. y no quise como abrir otra puerta de experimentar en otra posición, pero sentía que no estaba cómodo y decidí hablar con el ‘profe’... le manifesté muy respetuosamente que no me sentía bien ahí y él lo tomó de la mejor manera y ahora juego en mi posición natural”, dijo Gómez, en atención a los medios.

Y agregó: “Me han pasado cosas muy bonitas y he aprendido bastante, me han servido mucho para ser profesional en todos los ámbitos, para seguir creciendo y aprendiendo, para disfrutar lo que a uno le pasa como futbolista... Entonces es aprovechar las oportunidades al máximo cada que uno tenga la oportunidad, aportar lo mejor a Nacional para que este equipo siga con los buenos resultados”.

