Los seis descartes de Atlético Nacional que están buscando equipo

#YoEscuchoElVBARCaracol



����️¡AL AIRE! "Por ahora no tengo más ofertas de equipos colombianos. Me llegó una oferta de Melgar FC, pero no la acepté. Me quiero quedar acá, mi familia está cómoda acá, si llegan ofertas las analizaremos": Patricio Cucchi, invitado en el @vbarcaracol pic.twitter.com/MaqTW0xzDb