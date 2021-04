"Atractivo": Representante de Luis Advíncula habló del futuro del lateral y de Boca

Luis Advíncula es un titular indiscutible en la Selección Peruana de Ricardo el Tigre Gareca. Sus proyecciones en ataque hacen que los rivales tengan que cuidarse sobretodo de sus virtudes ofensivas.

Hay que decir, igual, que es el único de los habituales en el once que no juega en una primera división. A veces, cuando se equivoca, le critican el nivel en el que juega en el Rayo Vallecano de España.

Por eso, cada tanto, suena en nuevos equipos. En los últimos días, por ejemplo, se le colocó en Boca Juniors, donde compartiría con nada menos que con su compatriota Carlos Zambrano.

Su representante, que es argentino, Horacio Rossi señaló en Voces del Fútbol: "Mientras no se sepa en que categoría va a estar el Rayo Vallecano, no va a estar definido su futuro. Si no consigue el ascenso, valoraríamos las diferentes opciones que se presenten".

Sobre Boca, dijo lo siguiente: "Para nosotros, Boca Juniors es un equipo mas que atractivo y que se ajusta al nivel y características de Luis (Advíncula). Estamos explorando este tipo de clubes que se adapten al perfil de él".

"Es un punto a favor que Zambrano esté, él le ha hablado muy bien del club y transmitido que está contento. Esas cosas siempre son algo a favor al momento de tomar una decisión", concluyó.

