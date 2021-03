Augusto César se re calentó y filtró por qué se va Wanchope: "Es un combo tremendo"

En las últimas horas trascendió una noticia que soprendió fuertemente a los hinchas de Boca. Ramón 'Wanchope' Ábila tendría todo acordado para irse al Minnesota United de la MLS en las próximas horas, en una operación que se daría a préstamo con una opción/obligación de compra.

De todas formas, lo más sorpresivo no fue su salida, sino la falta de minutos que le dio Miguel Ángel Russo luego de finalizar la última temporada. El delantero, que fue uno de los que mejor promedio goleador tuvo post-Palermo junto a Darío Benedetto, no concentró ni siquiera una vez en lo que va del calendario deportivo.

En ESPN F12, Mariano Closs y el resto del elenco del programa estaban analizando la inminente salida de Ramón del Xeneize. De hecho, el delantero ni siquiera apareció en la lista del entrenador para medirse este miércoles ante Defensores de Belgrano. Cuando le consultaron los motivos Augusto César, el periodista no se guardó nada.

"A mi me gusta contar todo. Wanchope se va por sus lesiones, porque creen que no es un 9 que sirva para lo que viene y además se va porque saben que no es todo lo que ellos quieren adentro de un grupo, porque es amigo de Tevez y porque es amigo del expresidente", expresó el cronista que se encarga de contar la actualidad de lo que sucede en Brandsen 805.

#ESPNF12 �� | ESPN



¿POR QUÉ SE VA WANCHOPE?@augustocesar22 cuenta los motivos precisos por los cuáles Ramón Ábila se va a jugar a la MLS. ¿Su relación con el expresidente de Boca es una de las claves? pic.twitter.com/3k6hSvSUU8 — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) March 23, 2021

"Basta. Se va por todo esto. Es un combo tremendo", cerró Augusto, que entregó toda la información que tenía aferrándose a su estilo. Mientras tanto, se espera que se resuelvan algunos detalles para que Ábila estampe la firma y parte rumbo a los Estados Unidos.

Lee También