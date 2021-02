Thorndike cancela a Pizarro: "ha metido menos goles para Perú que Pilar Mazzetti"

La salida de la Ministra de Salud, Pilar Mazzetti, fue criticada por Claudio Pizarro, quien usó su cuenta de Twitter para manifestar su rechazo a su despido en medio de la pandemia.

Horas después, el periodista Augusto Thorndike le respondió a Pizarro: "Info para Pizarro, que ha metido menos goles para Perú que la ministra Mazzetti: Nadie la sacó, se fue solita para no tener que explicar vacunas VIP del Lagarto (y no me refiero a Diego Costa)".

