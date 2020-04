Bacca criticó a Pékerman: "Me faltó esa confianza que nunca tuve"

Sufriendo un revés más que duro en la última Copa del Mundo, la Selección de Colombia se quedó a escasos detalles de lograr la clasificación a la siguiente instancia de dicho certamen internacional. Habiendo comenzado con el pie derecho aquella definición por penales ante Inglaterra, Mateus Uribe y Carlos Bacca fallaron sus correspondientes disparos y dejaron en las puertas de la gloria al país de América del Sur.

En diálogo con ESPN, el actual hombre del Villarreal apuntó directamente contra José Pékerman por lo que fue la falta de confianza provista por parte del entrenador en el ciclo que compartieron ambos en el combinado nacional. "Son cosas que uno siempre se guarda, pero a mí me faltó esa confianza que nunca la tuve del profe (Pékerman). Jugaba porque lo venía haciendo en mi equipo", indicó.

Continuando con su relato, el artillero de La Tricolor utilizó como ejemplo diversos momentos en los que varios de sus compañeros se encontraban lesionados y prosiguió: "Hubo momentos en la Selección en donde Falcao y Jackson (Martínez) estaban lesionados y sólo estaba yo, me faltó esa confianza que el delantero necesita del día a día".

Trasladándose al pasado y recordando la antesala al inicio del Mundial del 2014, el atacante, manifestando una de las tantas decepciones que vivió con el DT argentino al mando del combinado nacional, Bacca confesó: "Recuerdo que cuando iba a empezar el Mundial de Brasil yo estuve de titular dos días antes, y en una práctica de fútbol me sacaron a mí y metieron a Ibarbo. Eso me dolió bastante".

"En el Mundial de Rusia me volvió a pasar. Contra Japón yo era el titular que venía entrenando cuando trabajábamos a puertas cerradas. La noche antes del partido el profe me llamó a su habitación -casi doce/una de la mañana- y me dijo: 'Mira, no vas a jugar, va a jugar Cuadrado'. Me dolió, fue un momento duro. Antes del partido solamente fue llorar, lo mismo que me pasó en Brasil. Había trabajado fuerte para ser titular y no recibí esa confianza del profe", cerró exteriorizando la dolorosa charla que mantuvo con el entrenador a poco de comenzar la última Copa del Mundo.

